МККК ГОТОВО ПОДДЕРЖАТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНУЮ СИСТЕМУ АБХАЗИИ

На встрече глава миссии говорил о готовности МККК поддержать пенитенциарную систему с целью улучшения условий содержания людей, лишённых свободы, и оказания гуманитарной помощи.

Сухум. 30 ноября 2021. Абхазия-Информ. Уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл встретилась с главой миссии МККК в Абхазии Натаном Рейес и его заместителем Борисом Казанба.

«Целью посещения мест лишения свободы также является оказание помощи заключенным, в том числе – иностранным гражданам, которые нуждаются в налаживании связи со своими семьями. Связь может выражаться в передаче писем и посылок», – сказал Натан Рейес.



Натан Рейес также отметил, что «вся работа МККК строится на нфиденциальности, поэтому информацию и выводы о посещении мест заключения обсуждаются исключительно с представителями власти этих структур».



Уполномоченная обратила внимание на потребность в гуманитарной помощи в условиях Сovid –19 и поддержке в системных преобразованиях, в частности в сфере оказания медицинской помощи людям, находящимся в местах принудительного содержания.

https://ombudsmanra.org/press- tsentr/novosti/374/