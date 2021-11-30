ИЗЪЯТО 93 МАЙНИНГ-АППАРАТА
Сухум. 30 ноября 2021. Абхазия-Информ. СГБ Абхазии совместно с МВД РА и с Госкомитетом по стандартам, потребительскому и техническому надзору с 23 по 25 ноября 2021 года проводились мероприятия по выявлению и пересечению фактов незаконного подключения майнингового оборудования к энергосистеме РА.
Выявлено несколько объектов незаконного подключения: у Тимура Дзидзария в селе Лыхны Гудаутского района, у Османа Чамагуа в селе Хыпста Гудаутского района, у Игоря Барабаша в Сухуме по улице Званба 51.
В селе Баслата Сухумского района оборудование изъято у Ефрема Кварчия, там же в июле уже изымали 26 аппаратов.
Всего изъято 93 майнинг-аппарата. В отношении собственников по факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи криптовалют составлены административные протоколы.
В Сухуме была выявлена ремонтная мастерская майнинг-оборудования, владельцы которой устанавливаются.
Об этом сообщает сайт СГБ Абхазии.