ИЗЪЯТО 93 МАЙНИНГ-АППАРАТА

Сухум. 30 ноября 2021. Абхазия-Информ. СГБ Абхазии совместно с МВД РА и с Госкомитетом по стандартам, потребительскому и техническому надзору с 23 по 25 ноября 2021 года проводились мероприятия по выявлению и пересечению фактов незаконного подключения майнингового оборудования к энергосистеме РА.

Выявлено несколько объектов незаконного подключения: у Тимура Дзидзария в селе Лыхны Гудаутского района, у Османа Чамагуа в селе Хыпста Гудаутского района, у Игоря Барабаша в Сухуме по улице Званба 51.