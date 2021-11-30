 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН

МОСКВА, РИА Новости, Ольга Кабанова. Разрушенные здания соседствуют с современными отелями и ресторанами, мусор – с…
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ

В мире

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Мессенджер WhatsApp с сегодняшнего дня перестанет работать на ряде устройств,…
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИЗЪЯТО 93 МАЙНИНГ-АППАРАТА

Новости Вторник, 30 ноября 2021 18:21
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗЪЯТО 93 МАЙНИНГ-АППАРАТА

Сухум. 30 ноября 2021. Абхазия-Информ. СГБ Абхазии совместно с МВД РА и с Госкомитетом по стандартам, потребительскому и техническому надзору с 23 по 25 ноября 2021 года проводились мероприятия по выявлению  и пересечению фактов незаконного подключения майнингового  оборудования к энергосистеме РА.  

Выявлено несколько объектов незаконного подключения: у Тимура Дзидзария в селе Лыхны Гудаутского района,  у Османа Чамагуа в селе Хыпста Гудаутского района, у Игоря Барабаша в Сухуме по улице Званба 51.

В селе  Баслата Сухумского района  оборудование изъято у  Ефрема Кварчия, там же  в июле уже изымали 26 аппаратов.

Всего изъято 93 майнинг-аппарата. В отношении собственников по факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи криптовалют составлены административные протоколы.

В Сухуме была выявлена ремонтная мастерская майнинг-оборудования, владельцы которой устанавливаются.  

Об этом сообщает сайт СГБ Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 30 ноября 2021 18:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МККК ГОТОВО ПОДДЕРЖАТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНУЮ СИСТЕМУ АБХАЗИИ НПО БУДУТ СОГЛАСОВЫВАТЬ ВСЕ ПРОЕКТЫ С МИД АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.