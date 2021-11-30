НПО БУДУТ СОГЛАСОВЫВАТЬ ВСЕ ПРОЕКТЫ С МИД АБХАЗИИ

Сухум. 30 ноября 2021. Абхазия-Информ. Заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба дал комментарий по итогам встречи с руководителями международных организаций и агентств ООН, состоявшейся 29 ноября в МИД Абхазии под председательством министра Инала Ардзинба. «МИД Абхазии подчеркивает необходимость проведения скоординированной работы и обязательного согласования всех планируемых к реализации проектов с Министерством иностранных дел», – отметил он.

В соответствии с Указом Президента Республики Абхазия «О координирующей роли Министерства иностранных дел Республики Абхазия в проведении единой внешней политики Республики Абхазия» перед МИД Абхазии поставлена задача о координации деятельности международных организаций и агентств ООН, реализующих различные гуманитарные проекты в Республике Абхазия.



Все текущие и запланированные проекты в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства и других направлений гуманитарного сотрудничества будут реализовываться с учетом обязательного согласования в Министерстве иностранных дел Республики Абхазия.