ОТПРАВИЛИ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ
Сухум. 30 ноября 2021. Абхазия-Информ. Сухумский горсуд отправил под домашний арест Алхаса Хварцкия, стрелявшего в сторону здания РУП «Черноморэнерго».
Адвокат Хварцкия Инга Габилая рассказала, что срок домашнего ареста один месяц и 28 суток.
По данным следствия, Хварцкия примерно в 22:50 25 ноября произвел восемь выстрелов в сторону здания «Черноморэнерго», расположенного по улице Гумистинская в Сухуме.
Он также произвел семь выстрелов при задержании, после чего был обезоружен сотрудниками милиции и задержан на месте преступления.