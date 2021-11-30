ОТПРАВИЛИ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Адвокат Хварцкия Инга Габилая рассказала, что срок домашнего ареста один месяц и 28 суток.

По данным следствия, Хварцкия примерно в 22:50 25 ноября произвел восемь выстрелов в сторону здания «Черноморэнерго», расположенного по улице Гумистинская в Сухуме.

Он также произвел семь выстрелов при задержании, после чего был обезоружен сотрудниками милиции и задержан на месте преступления.





