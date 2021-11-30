7 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 30 ноября 2021. Абхазия-Информ. В Управлении образования Администрации г. Сухум состоялась встреча начальника Управления образования Таркил А.З., главных специалистов УО, дефектологов вспомогательной школы с представителями Уральского педагогического университета.

Представители университета рассказали о своём сотрудничестве со вспомогательной школой г. Сухум на протяжении 7 лет – с 2014 года.