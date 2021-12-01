ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 144 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 30 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 606 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 144 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 59 пациентов, в тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 45 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 18, в Гагрской ЦРБ – 18, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 72 пациента, 6 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 34937 человек. Зарегистрировано 527 летальных случаев. Выздоровели 28707 человек.