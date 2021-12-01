ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 144 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 30 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 606 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 144 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 59 пациентов, в тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 45 пациентов – средней степени тяжести.