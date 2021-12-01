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Абхазия Информ

НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ НОВЫЕ ТАРИФЫ

Новости Среда, 01 декабря 2021 19:10
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НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ НОВЫЕ ТАРИФЫ

Сухум. 1 декабря 2021. Абхазия-Информ. Подписано постановление «Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом».

Проезд пассажиров на внутригородских маршрутах:

в автобусах – 2,55 руб. за 1 пассажиро-километр,
в микроавтобусах – 3,04 руб. за 1 пассажиро-километр.

Проезд пассажиров на пригородных маршрутах:

в автобусах – 2,33 руб. за 1 пассажиро-километр,
в микроавтобусах – 2,76 руб. за 1 пассажиро-километр.

Проезд пассажиров на междугородных маршрутах:

в автобусах – 2,20 руб. за 1 пассажиро-километр,
в микроавтобусах – 2,61 руб. за 1 пассажиро-километр.
Предельный максимальный тариф за провоз места багажа, разрешенного к провозу в автобусах и микроавтобусах внутригородского, пригородного и междугородного сообщений, равен 10 руб.

Под проездом на внутригородском маршруте имеется ввиду перевозка пассажиров автомобильным транспортом в границах одного населенного пункта.

Проезд на пригородном маршруте – перевозка пассажиров автомобильным транспортом между населенными пунктами в границах района Республики Абхазия, а также из города Сухум в населенные пункты Гулрыпшского и Сухумского районов.

Проезд на междугородном маршруте – перевозка пассажиров автомобильным транспортом между населенными пунктами в границах Республики Абхазия, за исключением перевозок по пригородным маршрутам.

Тарифы на внутригородские, междугородные и пригородные маршруты устанавливаются хозяйствующими субъектами по согласованию с Минэкономики.

В каждом транспортном средстве, осуществляющем перевозку, должна быть размещена информация о стоимости проезда по маршруту.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 01 декабря 2021 19:15

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