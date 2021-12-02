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Абхазия Информ

ИТОГИ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ГОСПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ-2022»

Новости Четверг, 02 декабря 2021 18:30
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ИТОГИ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ГОСПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ-2022»

Сухум. 2 декабря 2021. Абхазия-Информ. Состоялось заседание межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по государственной целевой программе «Жилище-2022» под председательством вице-премьера Сергея Пустовалова.

В комиссию входят 12 представителей исполнительной и законодательной ветвей власти, которые в рамках первого заседания после принятия правительством и президентом программы, определили получателей государственной поддержки в приобретении жилья.

Решением комиссии из 65 претендентов отобраны 31, они станут получателями господдержки:

• Инвалиды I группы – семь человек;

• Инвалиды с детства и заявитель, у которого ребенок-инвалид на иждивении – 13 человек;

• Многодетные семьи с пятью и более детьми – 11 семей.

Члены Кабинета Министров одобрили проект государственной целевой программы «Жилище-2022» заседанием правительства 28 октября 2021 года, затем программа была утверждена президентом.

Объединены ресурсы двух утверждённых ранее программ в одну. Государство предусмотрело 40 млн рублей на 2021 год и 40 млн рублей на 2022 год. Кроме того, отмены условия возвратности предоставляемых средств.

Однако претендовать на участие в программе могут только представители социально незащищённой категории населения:

– инвалиды I группы, в том числе инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.;

– семьи лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести и лиц, приравненных к ним в установленном законодательством порядке, при выполнении долга гражданина Республики Абхазия по спасению человеческой жизни, по охране собственности Республики Абхазия и правопорядка;

– многодетные семьи, имеющие трех и более детей;

– лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства;

– дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Итоги регулярных заседаний комиссии будут публиковаться в средствах массовой информации.

Об этом сообщает пресс-служба КМ РА.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 02 декабря 2021 18:41

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