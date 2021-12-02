УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА О НАЗНАЧЕНИЯХ НА ДОЛЖНОСТИ

Сухум. 2 декабря 2021. Абхазия-Информ. Указом президента Абхазии Аслана Бжания генерал-майор Зантария Зураб Георгиевич освобожден от должности начальника государственной службы охраны РА, уволен досрочно с военной службы в связи с переходом на службу в органы внутренних дел.

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар освобождён от должности министра внутренних дел Республики Абхазия.