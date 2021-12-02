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Абхазия Информ

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА О НАЗНАЧЕНИЯХ НА ДОЛЖНОСТИ

Новости Четверг, 02 декабря 2021 18:23
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УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА О НАЗНАЧЕНИЯХ НА ДОЛЖНОСТИ

Сухум. 2 декабря 2021. Абхазия-Информ. Указом президента Абхазии Аслана Бжания генерал-майор Зантария Зураб Георгиевич освобожден от должности начальника государственной службы охраны РА, уволен досрочно с военной службы в связи с переходом на службу в органы внутренних дел.

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар освобождён от должности министра внутренних дел Республики Абхазия.

Глава государства назначил Дбар начальником Государственной службы охраны РА.

Временное исполнение обязанностей министра внутренних дел возложено на первого заместителя министра внутренних дел генерал-майора Ажиба Руслана Александровича.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 02 декабря 2021 18:30

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