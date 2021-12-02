 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН

МОСКВА, РИА Новости, Ольга Кабанова. Разрушенные здания соседствуют с современными отелями и ресторанами, мусор – с…
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ

В мире

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Мессенджер WhatsApp с сегодняшнего дня перестанет работать на ряде устройств,…
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИКИ

Новости Четверг, 02 декабря 2021 13:49
Оцените материал
(0 голосов)
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИКИ

Сухум. 2 декабря 2021. Абхазия-Информ. Пиротехнические изделия являются с популярными изделиями и незаменимым атрибутом праздничных мероприятий и торжеств, однако их неправильное использование чревато непредсказуемыми, а порой и трагическими последствиями.

Поэтому МЧС Абхазии напоминает о нижеследующем:

Вся пиротехника разделена на 5 классов опасности.

Первые три класса – это бытовая пиротехника, радиус поражения которой, меньше 50 метров. Пиротехника с радиусом поражения свыше 50 метров считается профессиональной и относится к 4 -5 классу опасности.

При покупке и использовании пиротехнических изделий важно соблюдать определенные требования. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на этикетке изделия. Помните, что даже знакомый обычно вид фейерверков может иметь свои особенности.

Фейерверки следует приобретать только в местах официальной продажи: в магазинах, отделах и секциях магазинов, в павильонах, и киосках, обеспечивающих сохранность продукции. При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку. На ней должны отсутствовать увлажненные места и разрывы.

Не храните пиротехнику в изделиях, воспламеняющихся предметах и веществах, а также рядом с обогревательными приборами.

К местам торговли бытовой торговли бытовой пиротехникой предъявляются особые требования: отдельно стоящее нежилое здание. В случае многоэтажного здания – последний верхний этаж. Там должны быть пожарная сигнализация, средства пожаротушения, эвакуационный выход.

Необходимо заранее четко определить, где вы будете проводить фейерверк, и какие пиротехнические изделия будете использовать и как организуете показ запуска.

При сильном и порывистом ветре лучше отказаться от проведения фейерверка. Зрители должны находится за пределами опасной зоны, оптимальное расстояние точки запуска составляет не менее 35 -50 метров.

Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделие подсыпав с боков землей или установить в плотный снег. Это позволит избежать их опрокидывание. Никогда не запускайте пиротехнику находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобиле.

При поджоге нельзя держать изделие в руках, наклоняться над ним.

Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.

Места для проведения фейерверков необходимо оснастить первичными средствами пожаротушения.

После использования пиротехнических изделий, территория должна быть осмотрена и очищена от несработавших изделий, и их опасных элементов.

Категорически запрещено применение пиротехнических изделий:

- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектах, в полосах отчуждения железных дорог и теплоотводов, газопроводов и высоковольтных ЛЭП;

- на крышах, балконах и лоджиях выступающих частях высотных зданий.

Запрещено запускать фейерверки на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях, а также на территориях особо ценных объектов культурного наследия.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 02 декабря 2021 13:57

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.