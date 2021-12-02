ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИКИ

Сухум. 2 декабря 2021. Абхазия-Информ. Пиротехнические изделия являются с популярными изделиями и незаменимым атрибутом праздничных мероприятий и торжеств, однако их неправильное использование чревато непредсказуемыми, а порой и трагическими последствиями.

Вся пиротехника разделена на 5 классов опасности.

Первые три класса – это бытовая пиротехника, радиус поражения которой, меньше 50 метров. Пиротехника с радиусом поражения свыше 50 метров считается профессиональной и относится к 4 -5 классу опасности.

При покупке и использовании пиротехнических изделий важно соблюдать определенные требования. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на этикетке изделия. Помните, что даже знакомый обычно вид фейерверков может иметь свои особенности.

Фейерверки следует приобретать только в местах официальной продажи: в магазинах, отделах и секциях магазинов, в павильонах, и киосках, обеспечивающих сохранность продукции. При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку. На ней должны отсутствовать увлажненные места и разрывы.

Не храните пиротехнику в изделиях, воспламеняющихся предметах и веществах, а также рядом с обогревательными приборами.

К местам торговли бытовой торговли бытовой пиротехникой предъявляются особые требования: отдельно стоящее нежилое здание. В случае многоэтажного здания – последний верхний этаж. Там должны быть пожарная сигнализация, средства пожаротушения, эвакуационный выход.

Необходимо заранее четко определить, где вы будете проводить фейерверк, и какие пиротехнические изделия будете использовать и как организуете показ запуска.

При сильном и порывистом ветре лучше отказаться от проведения фейерверка. Зрители должны находится за пределами опасной зоны, оптимальное расстояние точки запуска составляет не менее 35 -50 метров.

Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделие подсыпав с боков землей или установить в плотный снег. Это позволит избежать их опрокидывание. Никогда не запускайте пиротехнику находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобиле.

При поджоге нельзя держать изделие в руках, наклоняться над ним.

Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.

Места для проведения фейерверков необходимо оснастить первичными средствами пожаротушения.

После использования пиротехнических изделий, территория должна быть осмотрена и очищена от несработавших изделий, и их опасных элементов.

Категорически запрещено применение пиротехнических изделий:

- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектах, в полосах отчуждения железных дорог и теплоотводов, газопроводов и высоковольтных ЛЭП;

- на крышах, балконах и лоджиях выступающих частях высотных зданий.

Запрещено запускать фейерверки на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях, а также на территориях особо ценных объектов культурного наследия.