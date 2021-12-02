ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА
Сухум. 2 декабря 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на таможенном посту «Ингур» была пресечена попытка незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу Абхазии. В результате досмотра ручной клади гражданки, следовавшей из Абхазии была обнаружена и изъята табачная продукция с акцизными марками РА в количестве 2 600 шт.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.
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В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в п. Дранда, Гулрыпшского района была подвергнута осмотру стоматологическая клиника. В результате обнаружено стоматологическое оборудование на общую стоимость 245 000 руб., ввезенное ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия.
По данному правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.