ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 2 декабря 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на таможенном посту «Ингур» была пресечена попытка незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу Абхазии. В результате досмотра ручной клади гражданки, следовавшей из Абхазии была обнаружена и изъята табачная продукция с акцизными марками РА в количестве 2 600 шт.