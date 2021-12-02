ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Основные правила безопасности: Перед началом отопительного сезона надо проверить исправность печи и дымохода. Вычистить сажу, заделать глиняно-песчаным раствором трещины, побелить известью печную трубу на чердаке и крыше.

Одной из основных причин возникновения пожаров является нарушение правил пожарной безопасности.

Сухум. 2 декабря 2021. Абхазия-Информ. МЧС Абхазии напоминает, что с наступлением зимнего отопительного сезона резко возрастает количество возгораний в жилом секторе.

Печи и другие отопительные приборы должны иметь предтопочный лист размером не менее 1 кв. на деревянном полу или из других горючих материалов. Вблизи печи и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество и материалы, а также сушить белье.

Необходимо отремонтировать электропроводку, неисправные выключатели и розетки.

Отопительные приборы и плиты должны находится подальше от штор и мебели на несгораемых подставках.

Не подключайте в одну сесть электроприборы повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети.

Не используйте приборы кустарного производства.

Будьте внимательны к детям, не оставляете малышей без присмотра.

Исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин, дизтопливо).

Курите в строго отведенных местах. Помните! Курение в постели, особенно в нетрезвом состоянии, приводит часто к пожарам.

Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено.

В случае пожара звоните 001 или 991 112.