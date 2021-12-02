 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН

МОСКВА, РИА Новости, Ольга Кабанова. Разрушенные здания соседствуют с современными отелями и ресторанами, мусор – с…
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ

В мире

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Мессенджер WhatsApp с сегодняшнего дня перестанет работать на ряде устройств,…
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Новости Четверг, 02 декабря 2021 12:56
Оцените материал
(0 голосов)
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Сухум. 2 декабря 2021. Абхазия-Информ. МЧС Абхазии напоминает, что с наступлением зимнего отопительного сезона резко возрастает количество возгораний в жилом секторе.

Одной из основных причин возникновения пожаров является нарушение правил пожарной безопасности.

Основные правила безопасности: Перед началом отопительного сезона надо проверить исправность печи и дымохода. Вычистить сажу, заделать глиняно-песчаным раствором трещины, побелить известью печную трубу на чердаке и крыше.

Печи и другие отопительные приборы должны иметь предтопочный лист размером не менее 1 кв. на деревянном полу или из других горючих материалов. Вблизи печи и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество и материалы, а также сушить белье.

Необходимо отремонтировать электропроводку, неисправные выключатели и розетки.

Отопительные приборы и плиты должны находится подальше от штор и мебели на несгораемых подставках.

Не подключайте в одну сесть электроприборы повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети.

Не используйте приборы кустарного производства.

Будьте внимательны к детям, не оставляете малышей без присмотра.

Исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин, дизтопливо).

Курите в строго отведенных местах. Помните! Курение в постели, особенно в нетрезвом состоянии, приводит часто к пожарам.

Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено.

В случае пожара звоните 001 или 991 112.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 02 декабря 2021 13:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБОЮДНО ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.