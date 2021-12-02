ОБОЮДНО ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА

Сухум. 2 декабря 2021. Абхазия-Информ. 1 декабря в Минске состоялась встреча заместителя председателя общественного объединения «Белая русь» Александра Шатько с представителями Республики Абхазия - заместителем секретаря Совбеза Дауром Кове и министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия.

В ходе диалога белорусская сторона рассказала о работе своей организации, а также были обсуждены варианты дальнейшего сотрудничества.

Итогом встречи стала предварительная договоренность о заключении договора между «Белой Руси» и партией «Единая Абхазия» для последующей реализации совместных проектов с целью сближения гражданских обществ двух стран.