БОЛЕЕ 35 ТЫСЯЧ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19
Сухум. 1 декабря 2021. Абхазия-Информ.Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 611 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 143 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 62 пациента, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 20, в Гагрской ЦРБ – 16, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, 7 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 74 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет. Зарегистрировано 528 летальных случаев. Выздоровели 28795 человек.