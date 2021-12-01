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Абхазия Информ

БОЛЕЕ 35 ТЫСЯЧ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19

Новости Среда, 01 декабря 2021 22:40
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БОЛЕЕ 35 ТЫСЯЧ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19

Сухум. 1 декабря 2021. Абхазия-Информ.Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 611 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 143 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 62 пациента, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 20, в Гагрской ЦРБ – 16, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, 7 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 74 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет. Зарегистрировано 528 летальных случаев. Выздоровели 28795 человек.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 01 декабря 2021 22:42

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