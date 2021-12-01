БОЛЕЕ 35 ТЫСЯЧ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19

Сухум. 1 декабря 2021. Абхазия-Информ.Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 611 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 143 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 62 пациента, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести.