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Абхазия Информ

ЭКСПЕРТЫ ВОЗ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦАМ АБХАЗИИ

Новости Среда, 01 декабря 2021 20:27
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ЭКСПЕРТЫ ВОЗ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦАМ АБХАЗИИ

Сухум. 1 декабря 2021. Абхазия-Информ. В Абхазию с очередным визитом прибыли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В повестку ВОЗ входит ряд неотложных мероприятий, связанных с принятием ответных мер на ситуацию, вызванную коронавирусом​ COVID-19.

Одной из целей миссии ВОЗ на территории Абхазии, является доставка средств индивидуальной защиты, а также материалов для проведения лабораторных исследований, предназначенных для​ больниц в городах Сухум, Гагра, Гудаута, Гулрыпш, Гал, Очамчыра, Ткуарчал, а также Республиканской​ лаборатории​ санитарно-эпидемиологической службы.

Сотрудники сферы здравоохранения и лабораторий подвержены особенно высокому риску заражения коронавирусом COVID-19, поэтому их защита является наивысшим приоритетом любой системы здравоохранения. Средства индивидуальной защиты и материалы для лабораторных исследований, доставленные в Абхазию, были приобретены ВОЗ и доставлены в Абхазию благодаря координации Постоянного Координатора ООН Сабине Махль и содействию Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).​

Кроме того, текущая миссия ВОЗ намерена оказать поддержку недавно открытым лабораториям в городах Гагра и Очамчира с целью укрепления их потенциала для качественного обнаружения коронавируса. Все страны мира очень обеспокоены быстрым распространением новых штамов вируса, таких как вариант "Delta".

В связи с этим ВОЗ также обучит персонал Республиканской лаборатории санитарно-эпидемиологической службы Абхазии обнаружению данного штама. Миссия будет также сосредоточена на поддержку и содействие системы здравоохранения Ресрублики Абхазии в реагировании на штаты пандемии COVID-19 а также в улучшении доступа населения к основным медицинским услугам, чтобы направить в нужное русло дальнейшую работу ВОЗ и других подразделении ООН.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 01 декабря 2021 20:29

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