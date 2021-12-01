МЧС ИЩЕТ ПРОПАВШЕГО ОХОТНИКА

Сухум. 1 декабря 2021. Абхазия-Информ. Вторые сутки сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии и ПСЧ г.Ткуарчал ведут поиски местного жителя, ушедшего на охоту и пропавшего в окрестностях города. Сигнал о помощи в поисках пропавшего поступил к спасателям 30 ноября, в 14 часов 30 минут.

Немедленно была выслана поисковая группа. 1 декабря на вертолете Ми-2 МЧС Абхазии территорию облетел глава ведомства, генерал-лейтенант Лев Квициния. Поисковые группы были усилены дополнительным личным составом.