МЧС ИЩЕТ ПРОПАВШЕГО ОХОТНИКА
Сухум. 1 декабря 2021. Абхазия-Информ. Вторые сутки сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии и ПСЧ г.Ткуарчал ведут поиски местного жителя, ушедшего на охоту и пропавшего в окрестностях города. Сигнал о помощи в поисках пропавшего поступил к спасателям 30 ноября, в 14 часов 30 минут.
Немедленно была выслана поисковая группа. 1 декабря на вертолете Ми-2 МЧС Абхазии территорию облетел глава ведомства, генерал-лейтенант Лев Квициния. Поисковые группы были усилены дополнительным личным составом.
В общей сложности были задействованы полтора десятка человек. Однако найти пропавшего пока не удалось, поиски осложняются сложными погодными условиями – идет дождь с мокрым снегом.
Поисковая операция продолжается.