НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ

Сухум. 1 декабря 2021. Абхазия-Информ. Кабинет министров установил новые предельные розничные цены на сжиженный газ. Предельная (максимальная) розничная цена 1 кг сжиженного газа составляет 100 рублей, а предельная (максимальная) розничная цена одного баллона газа объемом 27 л (11 кг) - 1100 рублей.

Предприятия, осуществляющие реализацию сжиженного газа, обязаны оснастить газозаправочные станции и газоразвозочные автомобили информационными табличками с указанием розничной цены 1 кг сжиженного газа и одного баллона газа объемом 27 л (11 кг).



