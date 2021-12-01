ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА «БАСЛАТ-ГЭС»БЫЛА НЕЗАКОННОЙ

В ходе данной проверки установлено, что нормативно- правовые акты - Постановление Кабинета министров РА за № 32 от 04.03.2020г. «Об имущественном комплексе «Баслат-ГЭС» и Постановление Кабинета министров РА за № 58 от 16.04.2020г. «О включении имущественного комплекса «Баслат-ГЭС» в перечень объектов, подлежащих приватизации и утверждении условий его приватизации» приняты в нарушение Закона Республики Абхазия «Об охране историко-культурного наследия» №407-с-XIII от 23.02.1998г. и Закона Республики Абхазия «Об электроэнергетике» №4478-с-VI от 11.08.2017г.

В соответствии со статьей 31 Закона Республики Абхазия «Об историко-культурном наследии» объекты историко-культурного наследия, находящиеся в государственной собственности, не подлежат приватизации. Изменение субъектов собственности на объекты историко-культурного наследия, находящиеся в государственной собственности, определяется решением Народного Собрания Республики Абхазия, что в данном случае сделано не было.

По результатам проведенной проверки 01.12.2021г. в соответствии с Законом Республики Абхазия «О прокуратуре Республики Абхазия и Кодексом Республики Абхазия об административном судопроизводстве в Верховный суд Республики Абхазия направлено административное исковое заявление о признании указанных Постановлений недействующими со дня принятия.