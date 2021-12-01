ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

Данный труд является изданием перечня документов по истории Абхазии, подготовленного сотрудниками Центрального государственного исторического архива СССР в 1985-1988 гг.

Сухум. 1 декабря 2021. Абхазия-Информ. Московская абхазская аиаспора приглашает соотечественников на презентацию книги «Перечень документов по истории Абхазии XIX – начала XX вв. по фондам Российского государственного исторического архива». Книга подготовлена в рамках проекта, направленного на восстановление документального наследия Республики Абхазия, утраченного во время грузино-абхазской войны 1992-1993 гг.

В перечень вошли документы по истории административно-территориального деления, судопроизводства, финансового и торгового дел Абхазии, а также по истории развития путей сообщения, сельского хозяйства, народного образования, здравоохранения, религии и курортного дела.

К изданию перечень был подготовлен М.Г. Бжания, А.А. Князевой, М.Р. Аргун.

Презентация состоится 2 декабря 2021 года в 15.00 по адресу Поклонная улица, д. 3 (Poklonka Place, вход е4, 5 этаж).