ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА НЕ ДОЛЖНА СТРОИТЬСЯ НА СПЕКУЛЯЦИЯХ

Сухум. 2 декабря 2021. Абхазия-Информ. В связи с распространением в социальных сетях и СМИ «Обращения Объединённого Совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993г. к гражданам Абхазии» с возмущением по поводу отдельных высказываний президента Аслана Бжания на встрече с представителями научной и творческой интеллигенции 22 ноября 2021 г., президентская Администрация выступила с ответным заявлением.

«В СМИ распространено Обращение Объединённого Совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993г. к гражданам Абхазии, в котором данное общественное объединение выразило возмущение высказываниями Президента Республики Абхазия А. Г. Бжания на встрече с представителями научной и творческой интеллигенции 22 ноября 2021 г.

В частности, авторы обращения, комментируя речь главы государства, касающуюся суверенитета нашего государства, умышленно, по политическим соображениям извращая ее суть, обвинили А. Г. Бжания в «дележе суверенитета» и «продаже страны».

Для полноты картины и в доказательство умышленного искажения сказанного Президентом Республики Абхазия, приводим полную стенограмму его речи, в которой сказано было буквально следующее:

А.Г. Бжания: «Водораздел прошел по реке Игнур. Вы прекрасно понимаете, насколько важны вопросы нашей оборонной безопасности, насколько это зависит от поддержки Российской Федерации.

Я сейчас это увяжу с экономикой… Но, казалось бы, вопросы жизни и смерти, вопросы обороны и безопасности…

Предложения, которые изложены в межгосударственном договоре, в котором стоит подпись президента Абхазии и президента России, договор, который подписан в 2014 году – эти пункты договора не реализованы. Мы, абхазская сторона в частности, не смогли найти 60 гектаров земли для того, чтобы там была российская военная база. Кому-то это не понравилось, кто-то в этом увидел…

За этим следовала модернизация Вооруженных Сил, новое современное стандартное управление вооружёнными силами, вопросы, связанные с взаимодействием родов войск, и многое, многое другое. Вот это соглашение мы не смогли реализовать, наши российские друзья ждали около пяти лет и поезд ушел вперед, и мы остались на перроне. И нам вопросы безопасности надо вновь ставить.

Условия, которые были в этом договоре прописаны, я их считаю приемлемыми. Мы же реалисты, мы же ходим по земле твердой поступью и должны понимать, с какими мы сталкиваемся проблемами, перед каким выбором стоит наше государство.

Вы образованнейшие люди и понимаете, насколько наше государство нуждается в поддержке и укреплении. И вот, представьте себе такую картину, что вопрос, даже такой очевидный, не был решен. Мы просто не выделили земельный участок, не проголосовали в парламенте за это.

Но Вооруженные Силы - это в разы сложнее и затратнее, чем вопросы культуры, образования и спорта. Но сегодня такая конструкция безопасности: наше будущее напрямую связано с будущим Российской Федерации, мы создаем единую территорию оборонной безопасности, и в этом процессе мы сильно отстали.

Для чего вам я это рассказываю? Мы на эту тему будем говорить еще более откровенно, еще более обстоятельно и нам нужна ваша поддержка. Не мне - эта поддержка нужна нашему государству, нашему населению и, представьте на секунду ситуацию, при которой мы останемся с противником один на один – к чему это может привести?

Вы, наверное, помните, год тому назад к чему это привело в Карабахе. Территория Карабаха была 11 тысяч квадратных км, сегодня – три тысячи. Могло и трех тысяч не остаться, если бы не вмешательство Российского государства.

Конечно, мы хотим быть в славной семье народов мира и Европы, но там нас кто-то не ждет. Вернее – нас никто там не ждет. Те, кто принимает решения, есть там, конечно, люди, которые хотят, чтобы мы были поддержаны, но большинство к этому относится очень нейтрально.

Наш мир – он за рекой Ингур, на этой стороне. Наш мир – вместе с Российской Федерацией, при этом оставаясь независимым государством.

В процессах интеграционных: интеграционные процессы – это то, что можно назвать по-другому, не абсолютным суверенитетом. Мы должны будем поделиться частью своего суверенитета, и в этом я не вижу никакой трагедии. Мы этим, по сути, поделились – вопросы внешней политики, рублевая зона, вопросы оборонной безопасности, кое-что сделано, конечно же, но надо сделать еще больше.

Я же вижу в этом только плюс, потому что дорогое это, неподъемное для нас мероприятие – содержать современные Вооруженные Силы и из каждого прецедента, который происходит на Юге Кавказа и вообще из каждого глобального события, мы должны делать правильные выводы».

Это прямая речь президента, и для умеющего читать и слушать, совершенно очевидно, о чем говорит А. Г. Бжания. Но из этого хотят создать очередную политическую напряженность именно те, кто в 2014 году рукоплескал подписанному ветераном Отечественной войны народа Абхазии, кавалером ордена Леона, тогдашним президентом Р.Д. Хаджимба в г. Сочи межгосударственному Договору о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

В то время они не обращались к гражданам Абхазии с тревогой о «продаже страны» и о «дележе» суверенитетом нашего государства. Тогда они восхищались таким соглашениям.

А теперь приведем цитаты из Договора от 24 ноября 2014 года. В статье 3 написано: «Основными направлениями развития союзничества и стратегического партнерства являются: проведение скоординированной внешней политики; создание общего пространства обороны и безопасности; формирование общего социального и экономического пространства…» ёВ статье 11 написано: «1. Республика Абхазия не позднее 3 лет со дня вступления в силу настоящего Договора реализует комплекс мероприятий по гармонизации своего законодательства в области таможенного дела с актами в сфере таможенного регулирования, составляющими право Евразийского экономического союза, а в части, не урегулированной таким правом, – с законодательством Российской Федерации, а также по выработке единых подходов к вопросам деятельности таможенных органов Российской Федерации и таможенных органов Республики Абхазия.

4. Республика Абхазия не позднее 3 лет со дня вступления в силу настоящего Договора реализует комплекс мероприятий по сближению своего бюджетного законодательства с законодательством Российской Федерации, направленный на установление сходного нормативного правового регулирования».

В статье 18 написано: «1. Республика Абхазия при содействии Российской Федерации не позднее 3 лет со дня вступления в силу настоящего Договора обязуется реализовать комплекс мер, направленных на установление аналогичных российским требований, предъявляемых к лицам и организациям, намеревающимся осуществлять медицинскую и фармацевтическую деятельность».

В статье 20 написано: «1. В целях повышения качества образования в Республике Абхазия при содействии Российской Федерации Республика Абхазия не позднее 3 лет со дня вступления в силу настоящего Договора: принимает направленные на развитие системы образования Республики Абхазия и обеспечение деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Республике Абхазия, нормативные правовые акты, корреспондирующие с законодательством Российской Федерации об образовании…»

Так вот, настоятельно рекомендуем подписантам гневного обращения к гражданам страны нанять для консультаций хотя бы одного специалиста в области международного права или, на худой конец, политолога среднего уровня, который бы объяснил, что делегирование государством своих суверенных прав в любой части другому государству – это уступка части суверенитета.

Передача права охраны священных границ Абхазского государства другому, самому дружественному государству — это уступка части своих суверенных прав?

Содержание большей части правоохранительной системы за счет прямого финансирования другим государством – это уступка части своих суверенных прав?

Содержание значительной части работников бюджетной сферы за счет софинансирования другим государством и формирование бюджета страны наполовину за счет иностранной финансовой помощи – это уступка части своих суверенных прав?

Использование иностранной валюты, в данном случае рубля Российской Федерации, в качестве официальной и единственной денежной единицы в Республике Абхазия – это уступка части суверенных прав?

Присутствие на территории страны военной базы иностранного государства (по нашей просьбе) – это уступка части суверенных прав?

Мы не будем говорить о пенсионном обеспечении, о финансировании экономики Абхазии и т.п.

Адаптация (гармонизация – называйте как вам удобнее) национального законодательства под законодательство другого государства – это уступка части своих суверенных прав.

Теперь сложите все эти части уступленного суверенитета, и получите реальное положение вещей. При этом мы убеждены, что без столь серьезной помощи со стороны Российской Федерации вряд ли кто-нибудь сегодня в Абхазии имел бы возможность рассуждать о суверенитете нашего государства.

Совершенно очевидно, что у тех, кто сегодня пытается бить тревогу, и тех, кто «24 ноября 2014 г. устраивал пикеты на государственной границе по реке Псоу против подписания Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Республикой Абхазия», разное понимание уступки суверенитета.

Кстати, действующий президент не «устраивал» и не принимал участия в этих пикетах.

Особое недоумение вызывает следующее заявление Объединённого Совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 г.». По их утверждению, «Не для того гибли наши товарищи, чтобы сегодня осуществлялись под руководством тех, кто не воевал, «интеграционные процессы» с каким бы то ни было другим государством».

Согласно этой логике получается, что «продавать страну», заниматься «дележом» суверенитета, осуществлять «интеграционные процессы» имеют право те, кто воевал.

И это говорят те, кто нормальным считает, когда абхазские юноши хотят учиться и строить карьеру в России, а их сверстники должны нести службу по охране государственных границ Родины вместо абхазских юношей.

А. Г. Бжания лишь констатировал реальное положение вещей. И, исходя из причин, по которым суверенное Абхазское государство не в состоянии в настоящее время самостоятельно в полной мере обеспечить охрану своих границ, из экономического положения страны, которое не позволило по разным причинам построить абсолютно суверенное Абхазское государство, президент считает необходимым тесно сотрудничать с единственным нашим стратегическим союзником – Российской Федерацией и поддерживать интеграцию в тех сферах, в которых Республика Абхазия не в состоянии самостоятельно добиться состояния, которое определяется как самодостаточное государство.

Исходя из изложенного, вновь приходим к выводу: политическая борьба не должна строиться на спекуляциях.

Это недостойно, во-первых.

Во-вторых, при анализе ситуации может обнаружиться соучастие инициаторов политических качелей в первопричинах существующих проблем. Всегда полезно задавать конструктивный тон дискуссиям по любым жизненно важным вопросам».

Сухум.

02.12.2021





