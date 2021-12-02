ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 114 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 2 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 450 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 114 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 59 пациентов, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести.