ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 114 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 2 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 450 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 114 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 59 пациентов, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 16, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 69 пациентов, 7 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 35194 человек. Зарегистрировано 528 летальных случаев. Выздоровели 28795 человек.