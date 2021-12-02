УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ АБХАЗИИ

Мероприятие было организовано культурным фондом «Платформа» при поддержке Представительства Россотрудничества в Абхазии.

Сухум. 2 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тему участия организаций российских соотечественников в общественной жизни Абхазии и их взаимодействия с официальными представительствами Российской Федерации в республике обсудили во вторник на круглом столе в Сухуме.

В круглом столе приняли участие представители Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия, Россотрудничества, Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуме, руководители организаций российских соотечественников, представители высокогорного села Псху, члены Общественной палаты Абхазии и общественные деятели.

Открывая мероприятие исполнительный директор культурного фонда «Платформа» Дмитрий Статейнов отметил, что одной из главных задач круглого стола являются конкретные примеры того, когда организации добивались сплоченности и объединения со своими коллегами, благодаря совместной работе.

«Именно совместные проекты, взаимопомощь и общее решение проблем помогают достичь высоких результатов. Мы детально разбирали успешные примеры в работе и пришли к выводу, что такой подход может объединить организации, сделать их единым целым. А при тесном сотрудничестве с официальными представительствами России в республике результат может быть ошеломительным», – сказал он.

В своем приветственном слове 2-ой секретарь Посольства Российской Федерации в Абхазии Денис Лавриков подчеркнул, что когда общественные организации объединены и внутри них есть определённый руководящий центр, тогда с ними легко и комфортно работать по ряду направлений.

«Посольство приветствует такие круглые столы и любые интеграционные процессы в среде соотечественников. Это наша общая линия», – отметил представитель российской дипмиссии.

Активное сотрудничество, взаимодействие и объединение в среде соотечественников, в последнее время, стали более частыми, отметила консультант Представительства Россотрудничества в Абхазии Марина Гридасова.

«Должна отметить активность многих организаций соотечественников, работающих на благо и развития Абхазии. У вас много полезных проектов, касающихся детей, образования, культуры, реконструкции памятников. Хочу пожелать Вам в дальнейшем удачи в вашей работе, объединения, большего взаимодействия друг с другом и с нами. Мы готовы выслушать все ваши проекты и поддержать их на разных уровнях. Удачи нам всем. Надеюсь на сотрудничество», - сказала она.

Представитель МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме Мария Соя напомнила, что «Дом Москвы» всегда готов оказывать всевозможную поддержку соотечественникам в реализации проектов.

По словам руководителя общественной организации «Русский культурный центр»и члена Регионального совета российских соотечественников стран Ближнего зарубежья Натальи Каюн, такие круглые столы являются площадкой, которые позволяют помочь понять друг друга и обьединить.

В мероприятии также приняли участие: руководитель ОО «Центр Правозащиты российских граждан» в РА, юрист Координационного союза органиаций русских соотечественников Елена Жилинская, президент Благотворительного Фонда «Поддержка» Анетта Бганба-Павелкова, президент культурного фонда «Апсны-Русь» Татьяна Леонова, председатель общественной организации «Русская община «Славянский Дом Гагрского района» Игорь Лищенко, координатор образовательных проектов в ОО «Русская община «Славянский Дом Гагрского района» Елена Шестакова-Герзмава, директор культурного фонда «Справедливость. Благополучие. Развитие» Наталья Бычкова, общественный деятель, психолог Анна Торгашова, представитель высокогорного русского села Псху Сергей Турков, член Общественной палаты Республики Абхазия, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалер ордена Леона Татьяна Кочий, руководитель молодёжная общественная организация «Фениксы» Артур Витальев.

Стоит отметить, что во время работы круглого стола организации договорились о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии в реализации настоящих и будущих проектов.

В конце встречи исполнительный директор культурного фонда «Платформа» Дмитрий Статейнов подарил всем присутствующим календарь на 2022 год с избранными мероприятиями Фонда.

Культурный фонд «Платформа» выражает огромную благодарность исполняющему обязанности руководителю Представительства Россотрудничества в Абхазии Михаилу Масаеву за помощь в организации круглого и работе с соотечественниками.

Об этом сообщает пресс-служба КФ «Платформа».