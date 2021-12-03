 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН

МОСКВА, РИА Новости, Ольга Кабанова. Разрушенные здания соседствуют с современными отелями и ресторанами, мусор – с…
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ

В мире

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Мессенджер WhatsApp с сегодняшнего дня перестанет работать на ряде устройств,…
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАММИНИСТРА ТУРИЗМА АБХАЗИИ ДАТО КАДЖАЯ ЗАДЕРЖАЛИ ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА СО СТРЕЛЬБОЙ В СУХУМЕ

Новости Пятница, 03 декабря 2021 14:48
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАММИНИСТРА ТУРИЗМА АБХАЗИИ ДАТО КАДЖАЯ ЗАДЕРЖАЛИ ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА СО СТРЕЛЬБОЙ В СУХУМЕ

СУХУМ, 3 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра туризма Абхазии Дато Каджая задержан после инцидента со стрельбой в Новом микрорайоне Сухума. Об этом ТАСС сообщил генпрокурор Абхазии Адгур Агрба.

«Задержан Дато Каджая по инциденту со стрельбой в Новом районе, в результате которого легкое ранение получил житель Сухума. Госпитализация ему не понадобилась. Прокуратура проводит проверку», – сказал Агрба.

По его словам, также задержаны две женщины – Анжела Брандзия и Лолита Халваш – в отношении которых накануне прокуратурой Сухума возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РА (оскорбление представителя власти).

Как стало известно, инцидент со стрельбой в Новом районе произошел тогда, когда правоохранители пришли в дом к Брандзии с обыском. Об этом, в частности сообщил депутат парламента Валерий Агрба.

«Группе депутатов сообщили о вторжении в дом Брандзии без санкции суда, люди жаловались, что нарушаются их конституционные права, возбуждены уголовные дела по признакам, связанным с оскорблением чиновников и некоторых и депутатов. Сотрудники милиции хотели сделать выемку телефонов, ноутбуков, завершались следственные действия, опрос, были приглашены понятые и возможно действия были бы закончены, но врываются несколько людей к Брандзия с оскорблениями, матом, один из них вытащил оружие, его пытались блокировать, но он произвел выстрел и ранил гражданина Сухума. Совместными усилиями удалось его обезоружить и вывести», – рассказал Агрба в видео, опубликованном в оппозиционном Telegram-канале «Республика».

Ранее сообщалось, что у резиденции (госдачи) в ночь на пятницу собрались несколько десятков человек, требовавших наказания виновных в стрельбе. Председатель оппозиционной организации «Аидгылара» в Абхазии Кан Кварчия по итогам переговоров с президентом республики заявил, что власти примут меры в отношении стрелявших и призвал собравшихся разойтись до утра.

К настоящему времени люди, собравшиеся у госдачи президента, разошлись.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 03 декабря 2021 14:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ АБХАЗИИ СЕГОДНЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.