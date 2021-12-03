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Абхазия Информ

СЕГОДНЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Новости Пятница, 03 декабря 2021 15:00
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СЕГОДНЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Сухум. 3 декабря 2021. Абхазия-Информ. 3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата – в память о советских и российских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами. Дата выбрана далеко не случайно.

Именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой в Александровском саду был торжественно перезахоронен прах Неизвестного Солдата. Его перенесли из братской могилы, расположенной на въезде в Зеленоград — сейчас на ее месте располагается мемориальный комплекс.

7 мая 1967 года в Ленинграде от Вечного огня на Марсовом поле зажгли факел, который по эстафете доставили в Москву. На всем пути от Ленинграда до Москвы стоял живой коридор – люди хотели видеть то, что было для них свято. Ранним утром 8 мая кортеж достиг Москвы.

У Манежной площади факел принял Герой Советского Союза, легендарный летчик Алексей Мересьев. Люди замерли, стараясь не пропустить самого важного – зажжения Вечного огня.

Далеко не у всех, кто числится убитым, указано место захоронения. Воины так и остались лежать там, где их настигла смерть: в обвалившихся блиндажах, в засыпанных окопах и воронках, а порой и под открытым небом. За годы Великой Отечественной войны миллионы людей пропали без вести, попали в плен, кого-то не успели внести в сводки погибших. Сейчас лишь немногим, чьи останки находят поисковики, удается вернуть имена. Остальные так и остаются «Неизвестными солдатами» той далекой и страшной войны.

По подсчетам историка Вахтанга Пачулия, основанным на данных из алфавитных книг военкоматов 1941-45 гг. и личных карточек призывников, число погибших и пропавших без вести абхазов составило 5,5 тысяч человек. Сыны и дочери абхазского народа отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 03 декабря 2021 15:03

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