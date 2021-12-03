ИРАКЛИЙ ТУЖБА ВСТРЕТИЛСЯ С РОССИЙСКИМ КОЛЛЕГОЙ

Сухум. 3 декабря 2021. Абхазия-Информ. Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко провел встречу с главой абхазской делегации на Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, заместителем Министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклием Тужба.

В ходе встречи состоялся предметный обмен мнениями по повестке дня предстоящего раунда МЖД, который состоится 7-8 декабря. Участники встречи обсудили широкий круг актуальных вопросов и согласовали позиции по некоторым аспектам формата Международных женевских дискуссий.

Особое внимание было уделено вопросу продвижения юридически обязывающего соглашения о международных гарантиях неприменения силы, а также проблеме обеспечения безопасности в регионе.

Участники встречи также обменялись мнениями о текущих вопросах двустороннего взаимодействия.