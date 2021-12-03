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Абхазия Информ

ИРАКЛИЙ ТУЖБА: АБХАЗСКИЕ ДИПЛОМАТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ В СВОЕЙ РАБОЧЕЙ ПРАКТИКЕ ЗАКОННЫЕ И ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Новости Пятница, 03 декабря 2021 15:36
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ИРАКЛИЙ ТУЖБА: АБХАЗСКИЕ ДИПЛОМАТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ В СВОЕЙ РАБОЧЕЙ ПРАКТИКЕ ЗАКОННЫЕ И ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Сухум. 3 декабря 2021. Абхазия-Информ. Заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклием Тужба прокомментировал высказывание экс-президента Грузии М. Саакашвили.

«Обратили внимание на высказывания экс-президента Грузии М. Саакашвили в ходе судебного процесса в Тбилиси. Касаясь вопроса признания Республики Абхазия со стороны ряда тихоокеанских государств, М. Саакашвили открыто признался в совершении преступления – попытках подкупа чиновников иностранных государств. Речь идет о признавших суверенитет Республики Абхазия государствах Океании – Науру, Тувалу и Вануату.

Бывший президент Грузии публично подтвердил имеющиеся в распоряжении Республики Абхазия факты причастности правительства Грузии и лично М. Саакашвили к подкупу высших должностных лиц иностранных государств. 

Следует подчеркнуть, что признание государственного суверенитета Республики Абхазия со стороны упомянутых выше тихоокеанских государств стало результатом долгой и кропотливой работы внешнеполитического ведомства Республики Абхазия. 

Продвижение широкого международного признания является одним из приоритетов внешней политики Абхазского государства. Однако, в отличие от наших грузинских оппонентов, абхазские дипломаты используют в своей рабочей практике законные и цивилизованные формы взаимодействия с представителями иностранных государств.

Намерены и впредь продолжать вести работу по расширению международного признания Республики Абхазия исключительно в соответствии с общепринятыми международными нормами».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 03 декабря 2021 15:49

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