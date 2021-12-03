В ДАР МУЗЕЮ
Новости Пятница, 03 декабря 2021 17:46
Сухум. 3 декабря 2021. Абхазия-Информ. Ценнейшие палеонтологические и археологические предметы поступили в Абхазский государственный музей от известного абхазского историка Станислава Лакоба и его брата известного абхазского художника Геннадия Зосимовича Лакоба.
Сотрудники музея выразили огромную благодарность за предметы, говорящие о древности и истории Абхазии.
В дальнейшем они займут своё достойное место в экспозициях музея.
Последнее от Super User
- ОТСТАВКИ И НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
- ЗУРАБ КАДЖАЯ ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ
- ДАТО КАДЖАЯ БУДЕТ ОСВОБОЖДЕН ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
- ИРАКЛИЙ ТУЖБА: АБХАЗСКИЕ ДИПЛОМАТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ В СВОЕЙ РАБОЧЕЙ ПРАКТИКЕ ЗАКОННЫЕ И ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
- ИРАКЛИЙ ТУЖБА ВСТРЕТИЛСЯ С РОССИЙСКИМ КОЛЛЕГОЙ