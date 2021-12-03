В ДАР МУЗЕЮ

Сухум. 3 декабря 2021. Абхазия-Информ. Ценнейшие палеонтологические и археологические предметы поступили в Абхазский государственный музей от известного абхазского историка Станислава Лакоба и его брата известного абхазского художника Геннадия Зосимовича Лакоба.

Сотрудники музея выразили огромную благодарность за предметы, говорящие о древности и истории Абхазии.

В дальнейшем они займут своё достойное место в экспозициях музея.