ПАРТИЯ "АМЦАХАРА" ТРЕБУЕТ ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИЧАСТНЫХ К АНТИКОНСТИТУЦИОННЫМ ПРИЗЫВАМ

«В последнее время оппозиция приступила к массированной информационной атаке по дискредитации нынешних властей. Распространяется информация, которая носит явные признаки агрессии и проявления неуважения к главе государства и представителям власти, унижения общества и государства, в целом.

Нас, как членов партии «Амцахара», костяк которой составляют ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг., возмущает и оскорбляет непрекращающееся обвинение главы государства в дезертирстве. Мы неоднократно публично озвучивали факты его участия в войне, в том числе, документально. Подобное мы, ветераны-амцахаровцы, не приемлем, и мы никогда не позволили бы себе поддержать человека, не подчинившегося во время войны приказу Главнокомандующего.

Требуем прекратить клевету и публичные оскорбления в адрес Президента Аслана Бжания и руководства страны, в противном случае нам придется также публично озвучить "героические подвиги" тех, кто, используя статус ветерана, и тех, кто боится быть привлеченным к ответственности за совершенные различного рода преступления, пытается навести смуту, а все промахи и ошибки, провальную работу прошлых властей списать на счет полутора годичного правления сменившей их власти.

Сегодня, раскручивая ситуацию вокруг любой инициативы президента и правительства, оппозиция провоцирует дестабилизацию в стране в своих корыстных интересах, все процессы в стране ею умышленно политизируются, фактически, принимают форму политического экстремизма.

Мы знаем обо всем, и к нашему большому сожалению немаловажную роль в этом, надеемся, неосознанно, играют и ветераны Отечественной войны в Абхазии.

Сожаление вызывает и дискредитировавший себя в глазах общественности «Совет старейшин», наделенный миротворческой миссией. Ставший собранием политически мотивированных людей, этот «Совет» так и не стал объективным, беспристрастным арбитром в крайне сложных ситуациях общественно-политической жизни страны.

Оппозиции надо быть честной перед собой и принять тот факт, что сегодня приходится справляться с тем, что было посеяно в прошлом, а именно: углубление раскола общества, планомерный подрыв авторитета государственных институтов, клевета в адрес бывших руководителей государства, ухудшение криминогенной ситуации (убийства, грабежи, похищение людей, в том числе, иностранных граждан), отсутствие должной поддержки правоохранительной системы со стороны руководства страны, что привело к ее развалу и отсутствию доверия к ней со стороны населения, системный экономический кризис, угрожавший полным развалом экономики страны (за время правления прошлой власти ни разу не исполнялся государственный бюджет), резкое падение уровня жизни населения, коррупция (о ее масштабах можно судить по отчетам Контрольной палаты) и многое другое.

Хотим напомнить оппозиционерам, что Глава государства расценивается как его символ, поэтому считаем, что оскорбление президента приравнивается к надругательству над государственными символами и оскорблению избравших его граждан.

Президент защищает страну, защищает своих граждан, и это колоссальная ответственность.

Сегодня в соцсетях было распространено обращение одного из лидеров оппозиции Кана Кварчия, в котором он прямо призывает к вооруженному противостоянию.

Категорически неприемлем подобные действия представителей оппозиции и обращаемся к Генеральной прокуратуре с требованием возбудить уголовные дела против Кана Кварчия и других причастных к антиконституционным призывам оппозиционеров и привлечь их к ответственности.

Также нами принято решение выйти к Президенту Аслану Бжания с предложением обратиться в Генеральную прокуратуру и суд с иском о клевете, оскорблении чести и достоинства в свой адрес, и оскорбление самого государства.

Так же обращаемся к населению не поддаваться на провокационные призывы оппозиции к участию в различного рода массовых мероприятиях.

ПП «Амцахара»

Сухум, 3 декабря 2021 г.