СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Сухум. 4 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию за 3 декабря прошли 455 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 108 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 62 пациента, в тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ – 22, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 65 пациентов, 8 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

В Гудаутской ЦРБ скончались две женщины 65 и 69 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 35302 человека. Зарегистрировано 530 летальных случаев. Выздоровели 28822 человека.