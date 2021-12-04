В Г. ОЧАМЧЫРА ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР. ЕСТЬ ПОГИБШИЙ

Загорелся частный, бельэтажный дом по ул. Леона, сообщает МЧС 3 декабря. Сигнал о происшествии поступил в МЧС РА в пятницу 08 часов 15 минут. На место ЧП выехали одно пожарное, одно спасательное и одно медицинское отделение ПСЧ г. Очамчыра. Пожарным удалось спасти от огня почти весь дом. Выгорела лишь одна из комнат. Однако в ней было обнаружено тело хозяина. По предварительной версии он задохнулся угарным газом до прибытия пожарных.