УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НАРОДНЫЙ АРТИСТ АБХАЗИИ НУРБИ ДЖИНДЖОЛИЯ.

Сухум. 4 декабря 2021. Абхазия-Информ. . Ушел из жизни солист хора Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии, народный артист Республики Абхазия Нурби Викторович Джинджолия.

«Талантливый и яркий солист хора, посвятивший свою жизнь развитию и популяризации абхазского хорового искусства.Нурби Викторович обладал высоким профессионализмом и артистичностью,способствуя популяризации музыкального наследия нашей страны.

Кончина Нурбия Викторовича- невосполнимая утрата для всей национальной культуры Абхазии.

Министерство культуры Абхазии выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Нурбия Викторовича », – говорится в телеграмме соболезнования.

Нурби Джинджолия участвовал в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, указом президента награжден медалью "За отвагу".

Похороны артиста пройдут 5 декабря в селе Псырцха.