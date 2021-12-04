ЗА СУТКИ ВЫЯВЛЕНО 105 ЧЕЛОВЕК С КОРОНОВИРУСОМ

Сухум. 4 декабря 2021. Абхазия-Информ. . Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 341 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 105 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 62 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Гагрской ЦРБ – 21, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 65 пациентов, 8 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

В Гагрской ЦРБ умер мужчина 1932 года рождения.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 35407 человек. Зарегистрирован 531 летальный случай. Выздоровели 28822 человека.

Об этом сообщает оперативный штаб минздрава РА.