МЧС РА: НАШЛИ ТЕЛО ПРОПАВШЕГО В ГОРАХ ОХОТНИКА

Сухум. 5 декабря 2021. Абхазия-Информ. Сегодня в районе 10 часов утра в горном массиве в окрестностях Ткуарчала спасатели обнаружили тело разыскиваемого с 30 ноября Бето Квеквескири.

Поиски велись в течение пяти суток силами ПСО МЧС Абхазии, ПСЧ г. Ткуарчал, местных жителей и родственников. На данный момент решается вопрос о доставке тела погибшего. Для этого в случае необходимости будет задействован вертолёт.