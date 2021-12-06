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Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД АБХАЗИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ДИАЛОГА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НПО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГРУЗИИ.

Новости Понедельник, 06 декабря 2021 11:01
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ЗАЯВЛЕНИЕ МИД АБХАЗИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ДИАЛОГА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НПО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГРУЗИИ.

Сухум. 6 декабря 2021. Абхазия-Информ.МИД Абхазии сделал заявление относительно диалога международных организаций и НПО с представителями Грузии.

В документе в частности говорится:

"В соответствии с Указом Президента Республики Абхазия от 6 ноября 2006 года № УП-149 «О координирующей роли Министерства иностранных дел Республики Абхазия в проведении единой внешней политики Республики Абхазия» Министерство иностранных дел Республики Абхазия является главным координирующим органом в области отношений с иностранными государствами и международными организациями.

Программы (проекты), планируемые к реализации на территории Республики Абхазия иностранными неправительственными и международными организациями, подлежат обязательному согласованию с Министерством иностранных дел Республики Абхазия в порядке, установленном Временным положением о порядке реализации программ (проектов) иностранных неправительственных и международных организаций на территории Республики Абхазия (утв. Указом Президента Республики Абхазия от 4 мая 2019 года № 108 «О некоторых мерах по реализации программ (проектов) иностранных неправительственных и международных организаций на территории Республики Абхазия»).

Руководствуясь действующими нормативно-правовыми актами Республики Абхазия, напоминаем, что при осуществлении иностранными неправительственными и международными организациями своей деятельности на территории Республики Абхазия, в том числе, при подготовке встреч с представителями молодежи Республики Абхазия, организации дискуссий, круглых столов и семинаров, распространении информационных материалов, а также при подготовке встреч с представителями руководства и общественных организаций Грузии, требуется обязательное предварительное согласование любых проектов с Министерством иностранных дел Республики Абхазия.

Кроме того, иностранными неправительственными и международными организациями должны представляться в Министерство иностранных дел Республики Абхазия отчеты о деятельности по реализации программ (проектов), персональном составе работников, а также документы, содержащие сведения об источниках финансирования и целях расходования данных средств".

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 06 декабря 2021 11:08

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