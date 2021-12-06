ТПП АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ В ИТАЛИИ

Сухум. 6 декабря 2021. Абхазия-Информ. Международная дипломатическая обсерватория ODI-VG и культурная ассоциация «Cantiere Laboratorio» совместно с Дипломатическим представительством Абхазии в Италии и странах ЕС и Ассоциацией «Европа-Абхазия» организовала мероприятие, посвященное Республике Абхазия. Сообщает сайт ТПП РА.

4 декабря в 20:00 в итальянском городе Ламеция-Терме, расположенном в регионе Калабрия, в конференц-центре «Prunia» состоялась презентация Республики Абхазия в международной дипломатической системе. Мероприятие проходило в совмещенном очном и онлайн-формате, с участием более 70 человек.

В онлайн встрече приняли участие: Паоло Маскаро - мэр города Ламеция-Терме, Маттео Далл’Оссо - итальянский политик и депутат Парламента Италии, депутаты городского собрания Ламеция-Терме, Тереза Руберто - представитель фонда «Мариса Беллисарио» в Калабрии, местные предприниматели и журналисты, а также ведущий мероприятия Витторио Джильотти - руководитель культурной ассоциации «Кантьере Лабораторио».

С приветственным словом выступил мэр Паоло Маскаро. Он подчеркнул, что рад проведению мероприятия в Ламецио Терме, отметил огромный потенциал развития богатой ресурсами Абхазии и выразил желание сотрудничать на благо наших народов.

Маттео Далл’Оссо также отметил важность данного мероприятия.

«Кому-то может показаться, что это мероприятие не имеет большого значения, но на самом деле оно является снежным комом, который превратится в лавину», - считает политик.

Он подчеркнул, что народ Абхазии – мирный народ, поэтому до людей необходимо доносить достоверную информацию, о том, как все происходило в республике на самом деле.

«Я также выступаю за самоопределение народов, ведь Организация объединенных наций образовалась на этом же принципе», - констатировал Матео Далл'Оссо.

Выступая с приветственной речью президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава поблагодарила организаторов презентации и подчеркнула, что это мероприятие очень важное для Абхазии событие, которое укрепляет позиции республики не только в Италии и во всей Европе.

«На мой взгляд, стратегия интеграции предполагает модернизацию на основе мировых практик, путем создания сотрудничества с международными компаниями и организациями и привлечение иностранных инвестиций. Все это позволит Абхазии реализовать многие совместные проекты на долгосрочной основе, в том числе и со странами Европы.

Меня особенно радует, что сегодняшнее мероприятие проходит под руководством нашего друга, по совместительству представителя ТПП Абхазии в Италии Вито Гриттани. Благодаря его работе нам удалось осуществить немало проектов, и одним из основных достижений является официальное открытие представительства ТПП Абхазии в городе Бари. Вито разделяет с нами любовь, преданность и патриотизм к нашей родине уже на протяжении многих лет. У нас подписано более 45 соглашений, среди них есть соглашение о двустороннем сотрудничестве между ТПП Турина и в регионе Базиликата, в городе Матера.