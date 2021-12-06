И.О. МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РУСЛАН АЖИБА ПРЕДСТАВИЛ НОВЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
Сухум. 6 декабря 2021. Абхазия-Информ. МВД Абхазии прошло совещание руководства ведомства с начальниками подразделений центрального аппарата, городских управлений и районных отделов внутренних дел. (https://mvdra.org/publications/12689/)
ВРИО министра ВД Руслан Ажиба представил коллективу назначенных Кабинетом Министров РА Зантария Зураби Георгиевича - заместителя министра ВД, начальника милиции общественной безопасности и Кучуберия Дмитрия Гарриевича - заместителя министра ВД, начальника СОБР МВД РА.
Генерал-майор Ажиба, обращаясь к присутствующим, выразил надежду на дальнейшую слаженную работу коллектива МВД. Далее, ВРИО министра ВД обсудил рабочие вопросы в части соблюдения служебной дисциплины и повышения уровня профессиональной деятельности личного состава отделов внутренних дел, безупречного исполнения поставленных руководством задач.
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