СЕГОДНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 29 ЛЕТ СО ДНЯ ГИБЕЛИ ЛЕГЕНДАРНОГО ГЕРОЯ АБХАЗИИ, ИСТОРИКА И АРХЕОЛОГА МУШНИ ХВАРЦКИЯ

Мушни Хварцкия родился 27 марта 1955 года в селе Верхняя Эшера Сухумского района в многодетной семье, где строго придерживались народных традиций, соблюдались нормы абхазского этикета и морали Апсуара.

Мушни в 1973 году окончил Сухумскую 10-ю среднюю школу имени Н.А. Лакоба. В 1973–1975 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР. В 1981 году окончил историко-юридический факультет АГУ. В студенческие годы серьезно увлекался археологией, в частности периодом раннего палеолита. После завершения учебы работал сотрудником совместной археологической экспедиции Института археологии СССР и АбНИИ, в которой руководил отдельным отрядом.

В 1982 году Мушни работал в составе известной Костепковской экспедиции, а в 1983 и 1986 годах – в Кавказской и Северо-Осетинской археологических экспедициях под руководством широко известного ленинградского археолога-специалиста по палеолиту Василия Прокофьевича Любина. Вел стационарные раскопки в ущелье реки Бзыбь (грот Юпсы), принимал активное участие в раскопках в населенных пунктах Мгудзырхуа, Кистрик, Анхуа, Тамышском поселении и т.д. Именно в эти годы он открывает ряд пещерных стоянок человека раннего каменного века, в том числе многослойную стоянку Мачагуа в селе Хуап. Он принимал активное участие в названных полевых археологических исследованиях, работал одновременно научным сотрудником отдела Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа АН ГССР.

В 1987 году Мушни становится соискателем ученой степени кандидата исторических наук при Ленинградском отделении Института археологии АН СССР. После появления его научных публикаций, посвященных результатам его археологических исследований, он обратил на себя внимание археологов Абхазии, России и всего Кавказа. К числу наиболее известных публикаций, получивших широкое признание в археологической науке, относятся: работа, посвященная археологическим раскопкам стоянки Мачагуа (сб. «Российская археология. 1992 г.) и научные статьи, опубликованные совместно с его коллегами в различных периодических изданиях, как в Абхазии, так и в России.

Одаренность Мушни Хварцкия в области археологии сочетались с познаниями в других науках, в частности в этнологии и фольклоре (мифологии) Кавказа. Занимался он и европейской, и восточной философией. Его интересовали уфология, парапсихология, народная медицина, вопросы религии. В свободное время увлеался искусством, резьбой по дереву и обработкой камня.

Мушни Хварцкия являлся носителем высокой культуры, нравственности, глубокой добропорядочности, чести и человеческого достоинства. (http://mkra.org/deyatel/206/3493/)