МИД: В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ «БУДУЩЕЕ АБХАЗИИ

Сухум. 6 декабря 2021г. Абхазия-Информ. На базе Посольства Абхазии в РФ в Москве будет открыт Центр поддержки молодежи «Будущее Абхазии», сообщает сайт МИД.

Запуск проекта состоится в начале нового года. Представители абхазской молодежи, проживающие в Республике Абхазия и Российской Федерации, смогут обращаться в Центр по вопросам поступления в высшие учебные заведения России, прохождения стажировок и программ повышения квалификации, временного трудоустройства в России.

На сайте МИД Абхазии и Посольства Абхазии в России можно будет заполнить заявку с запросом на поддержку. Также будет запущен единый номер телефона для наших граждан.

«Центр «Будущее Абхазии» в Москве создается как эффективный инструмент адресной поддержки наших граждан, создания условий для развития абхазской молодежи и укрепления связей с Российской Федерацией на уровне молодых лидеров»,- отмечается в комментарии главы МИД РА Инала Ардзинба.