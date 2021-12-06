ПРЕЗИДЕНТ И ВПРЕДЬ БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ
Сухум. 6 декабря 2021г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания представил личному составу и коллективу МВД назначенного 6 декабря на должность министра внутренних дел Вальтера Бутба.
Аслан Бжания поблагодарил экс-министра Дмитрия Дбар за службу, обратившись к коллективу ведомства, Президент отметил, что в целом он удовлетворен работой органов внутренних дел и впредь будет поддерживать сотрудников милиции, а работа личного состава МВД должна складываться активно, поступательно и строго в соответствии с Законом.
«Надеюсь, что с приходом нового министра, та поступательность, которую проявляла в последнее время наша милиция будет продолжена. Каждый сотрудник милиции может быть уверен в том, что его правильные законные инициативы и проявления по запросу общества о наведении порядка будут поддерживаться руководством страны, а его действия в рамках правового поля будут защищены", - сказал Аслан Бжания.
Со своей стороны министр ВД Вальтер Бутба заверил руководство страны, что будут приложены все усилия, чтобы выполнить задачи, поставленные перед сотрудниками органов внутренних дел.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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