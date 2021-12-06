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Абхазия Информ

МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ОБЪЯВИЛО КОНКУРС ПО ОТБОРУ КАДРОВ В АНТИКОРРУПЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Новости Понедельник, 06 декабря 2021 20:08
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МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ОБЪЯВИЛО КОНКУРС ПО ОТБОРУ КАДРОВ В АНТИКОРРУПЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сухум. 6 декабря 2021г. Абхазия-Информ. Объявляется конкурс по отбору кадров в Центральный Аппарат Министерства по налогам и сборам Абхазии на замещение вакантных должностей в создающееся «Антикоррупционное управление» (рабочее название).

Создание данного Управления обусловлено исполнением Закона Республики Абхазия от 20.02.2020 года № 4927-с-VI «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами».

Требования к соискателю:

1. Высшее образование (предпочтительно – юридическое);

2. Знание ПК программ Exel, Word;

3. Высокая ответственность, коммуникабельность, исполнительность.

Резюме принимаются на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., либо в отделе кадров МНС РА.

Тел. 7 (840) 226-97-03, +7 (940) 907-97-03.

В сентябре 2021 года министр по налогам и сборам РА Джансух Нанба сообщил, что в министерстве планируется открыть отдельное Антикоррупционное управление.

Деятельность управления будет направлена на исполнение закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами". Отбор кадров в управление будет проходить на конкурсной основе.

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