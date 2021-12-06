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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Понедельник, 06 декабря 2021 20:15
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 6 декабря 2021г. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности. На повестке дня были вопросы эпидемиологической обстановки и предложения по совершенствованию деятельности органов внутренних дел, сообщает пресс-служба главы государства.

 

На заседание был приглашен министр здравоохранения Эдуард Бутба, он доложил членам Совбеза об эпидемобстановке в республике и мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

По информации главы Минздрава, ситуация с распространением COVID-19 в республике остаётся сложной, спад заболеваемости не наблюдается, среднесуточные показатели за последнее время не изменились.

«К сожалению, растет число летальных случаев», - сказал Эдуард Бутба.

Министр также проинформировал, что заполняемость ковидных стационаров не изменилась, отметив, что течение болезни проходит сложнее.

Бутба также сообщил, что темпы вакцинации граждан снизились.

«Всего в республике вакцинировались 12 887 человек», - сказал он.

Министр также доложил членам Совета безопасности о том, что несмотря на все сложности, медучреждения республики обеспечены всем необходимым перечнем медикаментов и средствами индивидуальной защиты. Есть сложности с дорогостоящими препаратами "Артлегия" и "Актемра".

Министр связывает причины экспонентного роста заболеваемости с игнорированием населением ограничительных мер.

Члены Совбеза обсудили и другие актуальные вопросы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 06 декабря 2021 20:21

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