АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
Сухум. 6 декабря 2021г. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности. На повестке дня были вопросы эпидемиологической обстановки и предложения по совершенствованию деятельности органов внутренних дел, сообщает пресс-служба главы государства.
На заседание был приглашен министр здравоохранения Эдуард Бутба, он доложил членам Совбеза об эпидемобстановке в республике и мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
По информации главы Минздрава, ситуация с распространением COVID-19 в республике остаётся сложной, спад заболеваемости не наблюдается, среднесуточные показатели за последнее время не изменились.
«К сожалению, растет число летальных случаев», - сказал Эдуард Бутба.
Министр также проинформировал, что заполняемость ковидных стационаров не изменилась, отметив, что течение болезни проходит сложнее.
Бутба также сообщил, что темпы вакцинации граждан снизились.
«Всего в республике вакцинировались 12 887 человек», - сказал он.
Министр также доложил членам Совета безопасности о том, что несмотря на все сложности, медучреждения республики обеспечены всем необходимым перечнем медикаментов и средствами индивидуальной защиты. Есть сложности с дорогостоящими препаратами "Артлегия" и "Актемра".
Министр связывает причины экспонентного роста заболеваемости с игнорированием населением ограничительных мер.
Члены Совбеза обсудили и другие актуальные вопросы.
Последнее от Super User
- ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРОВЕРИТ ЗАКОННОСТЬ АКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ОБЪЕКТУ «БАСЛАТ-ГЭС»
- МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ОБЪЯВИЛО КОНКУРС ПО ОТБОРУ КАДРОВ В АНТИКОРРУПЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ПРЕЗИДЕНТ И ВПРЕДЬ БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ
- МИД: В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ «БУДУЩЕЕ АБХАЗИИ
- СЕГОДНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 29 ЛЕТ СО ДНЯ ГИБЕЛИ ЛЕГЕНДАРНОГО ГЕРОЯ АБХАЗИИ, ИСТОРИКА И АРХЕОЛОГА МУШНИ ХВАРЦКИЯ