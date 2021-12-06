ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРОВЕРИТ ЗАКОННОСТЬ АКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ОБЪЕКТУ «БАСЛАТ-ГЭС»

Сухум. 6 декабря 2021г. Абхазия-Информ. В производстве судей Верховного суда Республики Абхазия под председательством судьи Лии Адлейба, в составе судей Екатерины Онищенко и Тимура Шония по первой инстанции находится административное исковое заявление Генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба, поданное им в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Абхазия об административном судопроизводстве. Об этом сообщили в Верховном суде РА.

В исковом заявлении, поступившем в Верховный суд 1 декабря 2021 года, Генеральный прокурор просит суд признать недействующими Постановления кабинета Министров Республики Абхазия за №32 от 4 марта 2020 года «Об имущественном комплексе «Баслат-ГЭС» и за №58 от 16 апреля 2020 года «О включении имущественного комплекса «Баслат-ГЭС» в перечень объектов, подлежащих приватизации и утверждении условий его приватизации», а также Постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия от 19 июня 2020 года «Об утверждении дополнительного перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации и условий их приватизации».

Генеральный прокурор РА обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц РА, в лице Министерства культуры Абхазии ввиду того, что имущественный комплекс «Баслат-ГЭС» относится к объектам историко-культурного наследия. Административными ответчиками по делу являются Народное Собрание – Парламент и Кабинет Министров РА, а заинтересованными лицами Министерство экономики, Госкомитет по управлению госимуществом и приватизации, РУП «Черноморэнерго» и ООО «КаРо».

Согласно договору купли-продажи имущественного комплекса «Баслат-ГЭС» от 25 августа 2020 года собственником гидроэлектростанции является ООО «КаРо». В соответствии с требованиями статьи 233 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве, административные дела об оспаривании решений органа государственной власти рассматриваются Верховным судом в течение 2-х месяцев со дня поступления административного искового заявления в суд.

Как сообщили в Генпрокуратуре РА, собственником имущественного комплекса «Баслат-ГЭС» является Общество с ограниченной ответственностью «КаРо» в лице генерального директора Кварчия Камы Валериевны, учредитель ООО - Кварчия Кан Валерьевич. В соответствии со сведениями, внесёнными в Единый государственный реестр юрлиц 16 сентября 2021г., генеральным директором ООО «КаРо» является Кварчия Нестор Канович, учредителем – Кварчия Кан Валерьевич.