ПОСЛЕДСТВИЯ СЕЛЯ НА МЕСТЕ ТРАГЕДИИ В СЕЛЕ ЛАТА БУДУТ УСТРАНЕНЫ

Сухум. 6 декабря 2021г. Абхазия-Информ. Спецтехника доставлена в горную часть окрестностей села Лата, для очистки территории мемориала жертвам в Латской трагедии 14 декабря 1992 года. Об этом Абхазия-Информ сообщил министр культуры РА Гудиса Агрба.

В результате сильных ливней место, где установлены памятник и часовня жертвам Латской трагедии подтопило, произошел сход селя. Кроме того, изменившая свое русло река подмывает данную местность. Родственники погибших своими силами укрепили памятную плиту. Однако сменившая русло горная речка подмывает фундамент часовни. Необходимо провести берегоукрепительные работы на всей территории мемориала и облагородить территорию для удобства посетителей.

По поручению премьер министра Александра Анкваб в селе Лата с инспекционной поездкой побывали министр культуры, специалисты Абхазберегозащиты, члены государственной комиссии по монументальному искусству.

Специалисты считают, что пока не будет изменено русло реки невозможно проводить какие-либо строительные работы по сохранению часовни и памятного камня. Да и дорогу периодически размывает и заваливает камнепадом.

Нет смысла и устанавливать памятник до изменения русла реки.

По прогнозам экспертов, в течение двух дней здесь уберут древесный мусор, камни и остатки селевых наносов.

По поручению премьера строители приведут в порядок не только территорию, но и фасад часовни. Решением монументальной комиссии, мемориальная плита будет обновлена. Все работы ведутся с согласия родственников погибших.

Работы должны быть завершены до 14 декабря.

***14 декабря 1992 во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 г.г. над селом Лата с подконтрольной грузинским войскам территории был сбит российский вертолет Ми-8, выполнявший гуманитарный рейс. Погибли 85 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.