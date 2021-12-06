ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 149 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 6 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 687 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 149 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 73 пациента, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 16, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 49 пациентов, 8 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

В Сухумской инфекционной больницы умер мужчина 69 лет.

В Гагрской ЦРБ умерла женщина 1981 года рождения.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 35556 человек. Зарегистрировано 533 летальных случая. Выздоровели 28903 человека.