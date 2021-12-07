ЧАСЫ НА БАШНЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУХУМ НУЖДАЮТСЯ В РЕМОНТЕ
Сухум. 7 декабря 2021. Абхазия-Информ. Часы на башне здания Администрации города Сухум вышли из строя. Ремонтные работы займут несколько дней. Об этом сообщаили в пресс-служба Администрации города. Последний раз сухумские часы останавливались в августе 2017 года после сильного ветра.
Глава администрации г.Сухум Адгура Харазия тогда принял решение о замене обветшалого деревянного каркаса башни на металлический. Башню с новым металлическим каркасом и циферблатом установили 20 июня 2018 года. Само здание, где сегодня располагается Администрации Сухума, построено в 1914 году по проекту архитектора Вениамина Островидова, на деньги табачного промышленника Стефана Павловича Стефаниди. В 1921 году оно было муниципализировано и передано Совпрофу Абхазии, а затем Городскому Совету трудящихся.
Башенным часам 71 год.
В 1950 году Московский городской совет признал столицу абхазской республики Сухум самым чистым городом в Советском Союзе. (1922-1991г.г.). По случаю этого знаменательного события указом первого секретаря ЦК ВКП И.В. Сталина (1878-1953г.г.) городу подарили башенные часы.
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