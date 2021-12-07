МНОГО МАНДАРИНОВ И ШАМПАНСКОГО: СПРОС НА ТУРЫ В АБХАЗИЮ ВЫРОС ДО 4 РАЗ

Сухум. 7 декабря 2021. Абхазия-Информ. Туроператоры отмечают рост спроса на туры в Абхазию на Новый год до четырех раз по сравнению с 2020 годом, подсчитала Ассоциация туроператоров России. В стране не требуются QR-коды для заселения в отели, посещения ресторанов и музеев.

Специалисты туроператора «Дельфин» сообщают о двукратном росте продаж, представители TUI Россия — о четырехкратном увеличении количества броней в Абхазию. По наблюдениям экспертов туроператора «Мультитур», количество заявок по направлению выросло на 15−18%.

Как отмечает руководитель отдела Внутреннего туризма туроператора «Интурист» Сергей Стребков, Абхазия бронируется более активно в сравнении с другими черноморскими внутрироссийскими направлениями. Хотя Абхазия и не территория России, но на туристической карте она рассматривается как «внутреннее» направление, поскольку прилетающие туда туристы пользуются аэропортом российского Адлера.

«Это объясняется отсутствием в Абхазии ограничений по приему туристов. В Абхазии, в отличие от Сочи или Крыма, у гостей не требуют QR коды или ПЦР-тесты. По нашей практике, Абхазия еще прибавит в спросе в ближайшие две недели, поскольку многие потенциальные туристы размышляют о том, какое выбрать направление для отдыха с минимумом ограничений», — отметил Стребков.

По данным туроператоров, большинство топовых объектов Абхазии уже выставило stop sale на новогодний период, но свободные места найти еще можно. О приостановке продаж уже объявил популярный пансионат «Самшитовая роща». В других гостиницах большей частью уже не доступны для бронирования люксовые номера, рассказывают в TUI Россия.

«Будет много мандаринов, шампанского и вина», — обещают в «Дельфине».

Туристам будут доступны и экскурсионные программы, включая посещение Сухума, Нового Афона, Рицинского биосферного заповедника, водопадов и озера Рица.