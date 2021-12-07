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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРАМИ

Новости Вторник, 07 декабря 2021 22:27
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРАМИ

Сухум. 7 декабря 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с членами Правительства, отвечающими за экономический и финансовый блоки.

В рабочем совещании приняли участие первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер Сергей Пустовалов, министр по налогам и сборам Джансух Нанба.

Обсуждались вопросы исполнения бюджета, темпов его пополнения налоговыми платежами, подходы к формированию условий для роста экономики в будущем 2022 году, развитию отраслей, качественному изменению реализации социально-демографической политики в республике и мн другое.

Александр Анкваб выслушал мнение коллег, дал поручения, акцентируя внимание на том, что работа в 2022 году должна строиться по принципам возможных рисков, связанных с эпидситуацией, однако результаты деятельности всех ведомств, которые курируют присутствующие на совещании вице-премьеры, должны отличаться от показателей уходящего года.

Сообщает сайт Кабинета Министров РА. 

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