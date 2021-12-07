СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА МИНЗДРАВА
Сухум. 8 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию за 7 декабря проведено у 657 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 141 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 73 пациента, в тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 54 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ – 20, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 35 пациентов, 3 человека в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ скончались двое мужчин 78 и 79 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 35697 человек. Зарегистрирован 535 летальных случаев. Выздоровели 28903 человека.
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