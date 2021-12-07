ЭДУАРД БУТБА: «ВАКЦИНАЦИЯ - ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ИММУНИТЕТ И ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ОПАСНОЙ БОЛЕЗНИ»

Наряду с главными врачами медучреждений в совещании приняли участие и ответственные за ход кампании по вакцинации специалисты.

На 7 декабря по республике российскими препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт» привито около 13 тысяч человек.

Для удобства жителей прививочные пункты открыты в каждом районе, но, несмотря на это темпы вакцинации снижаются.

Министр здравоохранения сообщил собравшимся, что с главами администрации районов прорабатывается возможность обеспечения жителей сел транспортом, который доставит всех желающих в ближайшие пункты вакцинации.

«В администрации села могут составить список желающих, у которых нет возможности придти в больницу и вакцинироваться. Глава села предупредит нас о количестве людей которые хотят привиться, будет выбран день, когда транспорт привезет их в медучреждение. Остальное организуем мы », - отметил Эдуард Бутба.

При необходимости будут сформированы и дежурные бригады, которые могут приехать провести вакцинацию на месте.

Министр также подчеркнул, что руководители министерств, предприятий, организаций должны усилить работу по вакцинации сотрудников и стимулировать их к этому.

«Мы готовы выделить отдельные прививочные пункты для них», - отметил глава Минздрава.

Эдуард Бутба в очередной раз призвал граждан соблюдать ограничительные меры в период праздников.

«Мы все помним ужасающее число заболевших и умерших после празднования прошлого Нового года. И это были близкие нам люди, представители нашего народа. Я в очередной раз обращаюсь ко всем с просьбой воздержаться от участия в праздничных мероприятиях и отметить Новый год в кругу семьи. Этим вы спасете свою жизнь и жизни родных людей», - сказал Бутба.

Министр проинформировал и о текущей ситуации по выдаче QR-кодов. На сегодняшний день более 7500 человек уже получили доступ к личным кабинетам и имеют возможность пользоваться QR-кодом о вакцинации. При этом специалисты добавили, что QR-коды исправно работают в Российской Федерации. Эдуард Бутба еще раз поблагодарил руководство компании «А-Мобаил» за помощь в реализации этого очень важного дела.

Подводя итоги совещания, министр здравоохранения отметил, что в настоящее время в обществе усилилась пропаганда против вакцинации.

Руководство страны и Минздрав провели огромную работу для того, чтобы вакцина была доступна населению, создали все условия для удобства граждан. В свою очередь и жители должны понимать важность вакцинации и более активно участвовать в кампании.

«Я сам сделал прививку от коронавируса, получив два компонента вакцины «Спутник V». И сделал это осознанно. Пожалуй, эта единственная возможность, получить иммунитет и защитить себя и своих близких. Никаких побочных эффектов у меня не было. Лично убедился, что препарат работает», - сказал Эдуард Бутба, призвав своих коллег, руководителей медучреждений Абхазии на личном опыте демонстрировать важность и необходимость вакцинации.