ПРОИЗВОДСТВО ПО ЖАЛОБЕ ДЕПУТАТОВ ГАРРИ КОКАЯ И АЛМАСХАНА АРДЗИНБА ПРЕКРАЩЕНО

Сухум. 8 декабря 2021. Абхазия-Информ. Определением кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия в связи с отзывом прекращены производством кассационные жалобы защитников депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Гарри Кокая и АлмасханаАрдзынба на заключения судебной коллегии Верховного суда Республики Абхазия от 18 октября 2021 года.

Заключением судебной коллегии Верховного суда Республики Абхазия от 18 октября 2021 года по событиям, имевшим место 30 сентября и 01 октября 2021 года, по результатам рассмотрения представления Генерального прокурора Республики Абхазия в действиях Гарри Кокая установлены признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 (хулиганство) и частью 1 статьи 321 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Республики Абхазия, а Алмасхана Ардзынба признаки части 1 статьи 207 (хулиганство) и части 1 статьи 217 (незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Указанные решения вступили в законную силу 08 декабря 2021 года.

Гарри Кокая и Алмасхан Ардзинба считаются невиновными, пока вина последних не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.



